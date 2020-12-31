Попова оценила ситуацию с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

Она отметила, что «ситуация пока ещё неоднозначно стабильная».

«Вот как мы проведем эти праздники, так мы дальше и будем жить до конца зимы, это абсолютно точно», — цитирует ТАСС Попову.

Она также посоветовала не организовывать в новогодние праздники больших застолий, так как во время их проведения возрастает риск заболевания коронавирусом.

Согласно данным оперштаба на 30 декабря, за последние сутки число случаев заболевания коронавирусом в России выросло на 26 513 — до 3 131 550.

Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.