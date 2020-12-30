Попова призвала не совмещать алкоголь с лекарством от COVID-19
- РИА Новости
Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».
«Абсолютно точно могу сказать, что приём препаратов лечебных несовместим с приёмом алкоголя. Это абсолютная аксиома, и поэтому рисковать, особенно в новогоднюю ночь, не стоит», — цитирует её ТАСС.
Ранее ведущий научный сотрудник центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов оценил возможное влияние алкоголя на вакцину от COVID-19.