Попова призвала не совмещать алкоголь с лекарством от COVID-19

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В Роспотребнадзоре напомнили, что приём лекарства от заболевания, которое повлёк коронавирус, несовместим с алкоголем.
Попова призвала не совмещать алкоголь с лекарством от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Абсолютно точно могу сказать, что приём препаратов лечебных несовместим с приёмом алкоголя. Это абсолютная аксиома, и поэтому рисковать, особенно в новогоднюю ночь, не стоит», — цитирует её ТАСС.

Ранее ведущий научный сотрудник центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов оценил возможное влияние алкоголя на вакцину от COVID-19.

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