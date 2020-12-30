Психолог оценила важность обучения школьников в очном режиме

Психолог Светлана Шевченко оценила важность обучения школьников в очном режиме.

«Для детей школа важна в трёх аспектах. Первый — для них это определённый рабочий ритм, к которому они должны привыкнуть, адаптироваться. И соответственно, все эти постоянные смены режима: то очно, то дистант — дети с трудом переносят, в зависимости от возраста, конечно», — цитирует эксперта ФАН.

По её словам, если дети выйдут на очный формат обучения и стабильно на нём останутся, то это скажется положительно, поскольку в таком случае есть контакт с учителями, общение в группе, возможность проходить определённые задания.

«Это, конечно, более полноценное обучение, чем дистанционное», — считает Шевченко.

Вторым аспектом она назвала нагрузку на родителей.

«Ну и третий аспект. Мы наконец-то видим, что пока дети нечасто ходили в школу, они меньше вступали в какие-то конфликты, меньше было каких-то сложностей, и они меньше стали в принципе общаться друг с другом. Но это совсем не значит, что при отсутствии одной проблемы у них не возникает других», — сказала эксперт.

Она полагает, что учиться в очном формате эффективнее.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.