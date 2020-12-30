В Нижегородскую область поступило более 6,3 тысяч доз «Спутника V»

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Более 6,3 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V» поступили в Нижегородскую область, заявил губернатор региона Глеб Никитин.
В Нижегородскую область поступило более 6,3 тысяч доз «Спутника V»
  • © boonchai wedmakawand / Getty Images

«6342 дозы вакцины «Спутник V» от новой коронавирусной инфекции поступили на сегодняшний день в Нижегородскую область», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

По словам Никитина, в регионе на данный момент привиты от коронавируса уже почти 1200 человек.

Он уточнил, что на сегодняшний день в области открыто девять пунктов вакцинации.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что в стране до конца 2020 года поступит в гражданский оборот около 1 млн доз вакцины от коронавируса.

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