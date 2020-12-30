СК начал проверку после гибели спикера Ярославской облдумы в ДТП

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Следственный комитет начал проверку по факту гибели спикера Ярославской областной думы Алексея Константинова в результате ДТП.
СК начал проверку после гибели спикера Ярославской облдумы в ДТП
  • РИА Новости

Как сообщили в СК, в ведомство поступило сообщение, что около 14:00 на 90 км автодороги Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец произошла авария: столкнулись Hyundai Santa Fe под управлением 56-летнего Алексея Константинова и Mazda под управлением 37-летней женщины.

«В результате ДТП водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте, второго водителя госпитализировали в больницу», — отметили там.

На место происшествия от Следственного управления по Тверской области выехали руководство ведомства, следователи 1-го отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты.

Ранее стало известно, что спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в результате ДТП в Тверской области.

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