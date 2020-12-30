Спикер Ярославской облдумы погиб в ДТП
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«Трагически погиб председатель Ярославской областной думы Алексей Дмитриевич Константинов», — говорится в сообщении ярославского губернатора Дмитрия Миронова в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что Константинов сам управлял автомобилем.
Губернатор выразил соболезнования всем, кто знал Алексея Дмитриевича.
Ранее в Саратове погиб начальник Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Болтухин, он разбился в автокатастрофе.