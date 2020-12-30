Спикер Ярославской облдумы погиб в ДТП

Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в результате ДТП в Тверской области.

«Трагически погиб председатель Ярославской областной думы Алексей Дмитриевич Константинов», — говорится в сообщении ярославского губернатора Дмитрия Миронова в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что Константинов сам управлял автомобилем.

Губернатор выразил соболезнования всем, кто знал Алексея Дмитриевича.

Ранее в Саратове погиб начальник Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Болтухин, он разбился в автокатастрофе.