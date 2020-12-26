Погиб глава Гидрометцентра Саратовской области

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В Саратове погиб начальник Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Болтухин, он разбился в автокатастрофе.
Погиб глава Гидрометцентра Саратовской области
  • © Служба спасения Саратовской области

Об этом сообщили РИА Новости в областной службе спасения.

«Да, Михаил Фёдорович погиб. У поворота на село Александровка произошло столкновение его автомобиля Suzuki Grand Vitara с КамАЗом, после чего легковой автомобиль столкнулся с деревом. На месте работали все экстренные службы», — сказали агентству.

В ГИБДД сообщили, что ДТП произошло около 11:20 (10:20 мск).

Болтухин возглавлял саратовский Гидрометцентр с 1987 года.

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