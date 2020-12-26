Погиб глава Гидрометцентра Саратовской области
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Об этом сообщили РИА Новости в областной службе спасения.
«Да, Михаил Фёдорович погиб. У поворота на село Александровка произошло столкновение его автомобиля Suzuki Grand Vitara с КамАЗом, после чего легковой автомобиль столкнулся с деревом. На месте работали все экстренные службы», — сказали агентству.
В ГИБДД сообщили, что ДТП произошло около 11:20 (10:20 мск).
Болтухин возглавлял саратовский Гидрометцентр с 1987 года.