Министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал Всероссийские проверочные работы, проведённые в начале учебного года.

«Никакой критической ситуации диагностика не выявила. Повезло, что дети уходили на домашнее обучение в четвёртой четверти, когда школьники в основном повторяют пройденный материал и нет большого количества новых тем, как это могло быть в другой период», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, разработана программа помощи школьникам на основе диагностики, каждая школа получила свои результаты, методические рекомендации, чтобы в случае необходимости провести в начале года соответствующую работу.

«А в этом учебном году подавляющее большинство школ с сентября работали в очном режиме, полностью закрывались на карантин не больше 2—3% школ, около четверти работают в смешанном формате», — добавил Кравцов.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.