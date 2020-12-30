Кравцов рассказал об итогах 2020 года в образовании

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Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал об итогах 2020 года в образовании.
Кравцов рассказал об итогах 2020 года в образовании
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

«Несмотря на пандемию, у нас построено более 270 новых школ, свыше 828 детских садов, открыто 5 тыс. центров образования цифрового и гуманитарного профилей в сельской местности «Точка роста». Обеспечено бесплатное горячее питание учащихся 1—4-х классов (больше 7,3 млн школьников), это очень непростой проект», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Как отметил Кравцов, уверенно хорошие результаты TIMMS (международного исследования качества образования по естественнонаучным и математическим предметам). Россия попала в шестёрку лучших стран, а по естествознанию в 4-м классе заняла третье место.

«В числе важных решений 2020 года — выплаты в 5 тыс. рублей учителям за классное руководство, снижение бюрократической нагрузки на педагогов», — считает министр.

По его словам, из-за ситуации с COVID-19 педагогам пришлось перестраивать работу и адаптироваться к непривычным условиям.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.

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