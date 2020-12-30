Число пользователей приложения «Госуслуги Москвы» выросло более чем на 860 тысяч за год

Количество пользователей мобильного приложения «Госуслуги Москвы» выросло более чем на 860 тыс. за год.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В период пандемии коронавирусной инфекции приложение «Госуслуги Москвы» стало одним из важных инструментов взаимодействия жителей с городом. Сегодня число его активных пользователей превышает 2,3 млн», — заявил руководитель проекта «Мобильные сервисы» Департамента информационных технологий Олег Филимонов.

По его словам, развитие приложения продолжится, и в 2021 году в него добавят новые полезные функции.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что всё большее число государственных и муниципальных услуг в регионе становится доступным для населения в онлайн-режиме.