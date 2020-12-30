Число пользователей приложения «Госуслуги Москвы» выросло более чем на 860 тысяч за год

Короткая ссылка
Количество пользователей мобильного приложения «Госуслуги Москвы» выросло более чем на 860 тыс. за год.
Число пользователей приложения «Госуслуги Москвы» выросло более чем на 860 тысяч за год
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В период пандемии коронавирусной инфекции приложение «Госуслуги Москвы» стало одним из важных инструментов взаимодействия жителей с городом. Сегодня число его активных пользователей превышает 2,3 млн», — заявил руководитель проекта «Мобильные сервисы» Департамента информационных технологий Олег Филимонов.

По его словам, развитие приложения продолжится, и в 2021 году в него добавят новые полезные функции.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что всё большее число государственных и муниципальных услуг в регионе становится доступным для населения в онлайн-режиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить