Число ДТП с неисправными автомобилями в России выросло на 13% в 2020 году

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За 11 месяцев 2020 года произошло 6955 ДТП с участием неисправных автомобилей, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, следует из статистики ГИБДД.
Число ДТП с неисправными автомобилями в России выросло на 13% в 2020 году
  • © РИА Новости / Геннадий Шишкин

Об этом сообщает газета «Известия».

По итогам 11 месяцев 2019 года прирост таких аварий составлял 6,9%.

Почти треть подобных ДТП в текущем году пришлась на Красноярский край — 1563.

Далее следуют Новосибирская область (915) и Ставропольский край (391).

Москва занимает четвёртую позицию (270). Замыкает пятёрку Нижегородская область (265).

Среди регионов с самой низкой аварийностью — Ненецкий автономный округ и Чечня, там нулевые показатели. На Чукотке и в Еврейской автономной области произошло по одному ДТП с участием неисправных машин.

Ранее телеканал «360» сообщал, что число аварий на десяти основных дорогах Подмосковья сократилось на 50% за три года.

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