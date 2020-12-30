Число ДТП с неисправными автомобилями в России выросло на 13% в 2020 году
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Об этом сообщает газета «Известия».
По итогам 11 месяцев 2019 года прирост таких аварий составлял 6,9%.
Почти треть подобных ДТП в текущем году пришлась на Красноярский край — 1563.
Далее следуют Новосибирская область (915) и Ставропольский край (391).
Москва занимает четвёртую позицию (270). Замыкает пятёрку Нижегородская область (265).
Среди регионов с самой низкой аварийностью — Ненецкий автономный округ и Чечня, там нулевые показатели. На Чукотке и в Еврейской автономной области произошло по одному ДТП с участием неисправных машин.
Ранее телеканал «360» сообщал, что число аварий на десяти основных дорогах Подмосковья сократилось на 50% за три года.