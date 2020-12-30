Самолёт А321 экстренно сел в Шереметьеве из-за трещины в лобовом стекле

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Пассажирский самолёт Airbus А321 из Симферополя совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Самолёт А321 экстренно сел в Шереметьеве из-за трещины в лобовом стекле
  • © РИА Новости / Владимир Сергеев

«В аэропорту Шереметьево аварийно приземлился самолёт А321 рейсом Симферополь — Москва из-за трещины лобового стекла в кабине пилотов», — говорится в сообщении

Посадка прошла в штатном режиме, в настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.

В начале декабря самолёт Ан-24, выполнявший рейс из Якутска в Олекминск, вернулся в аэропорт вылета в связи с неисправностью в одном из двигателей.

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