Самолёт Ан-24 вернулся в аэропорт Якутска из-за неисправности
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Якутска.
«Это был сегодняшний рейс Якутск — Олекминск. Вылет был в 06:45 (00:45 мск), неисправность была в одном из двигателей, и было принято решение вернуться в аэропорт», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что посадка прошла штатно в 08:10, никто не пострадал.
На борту находился 31 пассажир, включая одного ребёнка.
В ноябре в Тюмени самолёт экстренно сел из-за самочувствия пассажирки.