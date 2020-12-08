Самолёт Ан-24 вернулся в аэропорт Якутска из-за неисправности

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Самолёт Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии», выполнявший рейс из Якутска в Олекминск, вернулся в аэропорт вылета в связи с неисправностью в одном из двигателей.
Самолёт Ан-24 вернулся в аэропорт Якутска из-за неисправности
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Якутска.

«Это был сегодняшний рейс Якутск — Олекминск. Вылет был в 06:45 (00:45 мск), неисправность была в одном из двигателей, и было принято решение вернуться в аэропорт», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что посадка прошла штатно в 08:10, никто не пострадал.

На борту находился 31 пассажир, включая одного ребёнка.

В ноябре в Тюмени самолёт экстренно сел из-за самочувствия пассажирки.

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