В Тюмени экстренно сел самолёт из-за самочувствия пассажирки

Во вторник, 17 ноября, в тюменском аэропорту экстренно приземлился самолёт из-за ухудшения состояния здоровья пассажирки.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Самолёт совершал перелёт из Новосибирска в Москву.

В пресс-службе аэропорта Рощино подтвердили информацию о промежуточной посадке лайнера из-за того, что женщине стало плохо.

На месте ей оказали помощь и госпитализировали.