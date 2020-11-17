В Тюмени экстренно сел самолёт из-за самочувствия пассажирки

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Во вторник, 17 ноября, в тюменском аэропорту экстренно приземлился самолёт из-за ухудшения состояния здоровья пассажирки.
В Тюмени экстренно сел самолёт из-за самочувствия пассажирки
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Самолёт совершал перелёт из Новосибирска в Москву.

В пресс-службе аэропорта Рощино подтвердили информацию о промежуточной посадке лайнера из-за того, что женщине стало плохо.

На месте ей оказали помощь и госпитализировали.

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