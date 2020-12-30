Роскомнадзор привлёк ИИ к мониторингу контента в интернете

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Роскомнадзор начал использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для выявления противоправного контента в интернете.
Роскомнадзор привлёк ИИ к мониторингу контента в интернете
  • Pixabay

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Роскомнадзор приступил к использованию технологий искусственного интеллекта... Значительно увеличивается мощность системы мониторинга, повышается объём информации, обрабатываемой в целях выявления детской порнографии, наркотического контента, призывов к суициду», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что новое программное обеспечение системы мониторинга позволяет проверять более 11,7 млн текстовых материалов в сутки и выявлять незаконную информацию с точностью не ниже 85%.

«Выявленная информация с признаками противоправной направляется для проверки экспертам», — добавили в ведомстве.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что столичные врачи поставили почти 430 тыс. предварительных диагнозов с помощью технологий искусственного интеллекта.

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