Роскомнадзор привлёк ИИ к мониторингу контента в интернете
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«Роскомнадзор приступил к использованию технологий искусственного интеллекта... Значительно увеличивается мощность системы мониторинга, повышается объём информации, обрабатываемой в целях выявления детской порнографии, наркотического контента, призывов к суициду», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что новое программное обеспечение системы мониторинга позволяет проверять более 11,7 млн текстовых материалов в сутки и выявлять незаконную информацию с точностью не ниже 85%.
«Выявленная информация с признаками противоправной направляется для проверки экспертам», — добавили в ведомстве.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что столичные врачи поставили почти 430 тыс. предварительных диагнозов с помощью технологий искусственного интеллекта.