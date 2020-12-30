Тамбовские активисты «Бессмертного полка России» стали лауреатами в трёх номинациях

Активисты общественного движения «Бессмертный полк России» подвели итоги года на онлайн-форуме.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Тамбовское отделение стало победителем в трёх номинациях. Участников наградили за эффективную работу в 2020 году, активное участие и творческий подход в конкурсе «Правнуки Победителей» и вклад в организацию и проведение проекта «Бессмертный полк онлайн».

Сопредседатели центрального штаба Василий Лановой и Геннадий Иванов поздравили всех с наступающим Новым годом. Они также выразили надежду, что в 2021 году акция пройдёт в привычном формате.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Смоленске открыли мемориальную стелу «Бессмертный полк».