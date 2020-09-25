В обновлённом Сквере Памяти Героев в Смоленске открыли мемориальную стелу «Бессмертный полк».

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Стела представляет собой панно из портретов участников Великой Отечественной войны, присланных жителями региона.

«Я с большой радостью поддержал инициативу регионального отделения «Бессмертного полка России» по созданию в год 75-летия Победы мемориального панно, чтобы увековечить подвиг участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бывших малолетних узников фашизма и детей войны, чей боевой путь, чья жизнь неразрывно связаны со Смоленщиной», — заявил губернатор Алексей Островский.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Рузском округе Московской области открыли музей, посвящённый Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.