В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина с Чубайсом
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«Действительно, имел место телефонный разговор. О телефонном разговоре не сообщалось, потому что мы о большей части телефонных разговоров президента за рабочий день мы не сообщаем, просто не имеем такой возможности», — рассказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
В Кремле подчеркнули, что «очной встречи не было».
Также Песков отметил, что Чубайс не обзавёлся кабинетом в администрации президента, поскольку его должность на общественных началах.
Ранее Чубайс рассказал о разговоре с Путиным перед своим уходом из «Роснано».