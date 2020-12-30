В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина с Чубайсом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин до ухода Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано» говорил с ним по телефону, но очной встречи не было.

«Действительно, имел место телефонный разговор. О телефонном разговоре не сообщалось, потому что мы о большей части телефонных разговоров президента за рабочий день мы не сообщаем, просто не имеем такой возможности», — рассказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

В Кремле подчеркнули, что «очной встречи не было».

Также Песков отметил, что Чубайс не обзавёлся кабинетом в администрации президента, поскольку его должность на общественных началах.

Ранее Чубайс рассказал о разговоре с Путиным перед своим уходом из «Роснано».