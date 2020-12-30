Honda объявила о прекращении поставок автомобилей в Россию в 2022 году

Honda Motor Rus объявила, что в течение 2022 года прекратит поставки новых автомобилей официальным дилерам на рынке России.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на заявление компании.

При этом Honda пообещала сохранить своё присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники. Также компания продолжит деятельность, связанную с послепродажным обслуживанием автомобилей.

Отмечается, что такое решение продиктовано стратегией развития автобизнеса Honda Motor, которая направлена на реструктуризацию операций в условиях изменений в мировом автопроме.

В сентябре Росстандарт сообщил об отзыве с российского рынка для ремонта более 1,6 тыс. автомобилей шведской компании Volvo.