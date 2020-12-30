Honda объявила о прекращении поставок автомобилей в Россию в 2022 году
- Reuters
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на заявление компании.
При этом Honda пообещала сохранить своё присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники. Также компания продолжит деятельность, связанную с послепродажным обслуживанием автомобилей.
Отмечается, что такое решение продиктовано стратегией развития автобизнеса Honda Motor, которая направлена на реструктуризацию операций в условиях изменений в мировом автопроме.
В сентябре Росстандарт сообщил об отзыве с российского рынка для ремонта более 1,6 тыс. автомобилей шведской компании Volvo.