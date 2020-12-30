Honda объявила о прекращении поставок автомобилей в Россию в 2022 году

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Honda Motor Rus объявила, что в течение 2022 года прекратит поставки новых автомобилей официальным дилерам на рынке России.
Honda объявила о прекращении поставок автомобилей в Россию в 2022 году
  • Reuters

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на заявление компании.

При этом Honda пообещала сохранить своё присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники. Также компания продолжит деятельность, связанную с послепродажным обслуживанием автомобилей.

Отмечается, что такое решение продиктовано стратегией развития автобизнеса Honda Motor, которая направлена на реструктуризацию операций в условиях изменений в мировом автопроме. 

В сентябре Росстандарт сообщил об отзыве с российского рынка для ремонта более 1,6 тыс. автомобилей шведской компании Volvo.

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