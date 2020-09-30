Volvo отзывает более 1,6 тысячи автомобилей в России
- © REUTERS/Ints Kalnins
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы ведомства.
Это автомобили моделей: S60, V60, V60CC, S80, XC60, V70 и XC70, изготовленные в период с 2007 по 2018 год.
Отмечается, что на отзываемые автомобили на заводе-изготовителе были установлены бракованные крепления ремней безопасности передних сидений. В случае аварии это может привести к снижению эффективности функционирования ремней безопасности.
Дилеры Volvo проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor рассказал, как повысить безопасность на дорогах России.