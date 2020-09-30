Volvo отзывает более 1,6 тысячи автомобилей в России

Росстандарт сообщил об отзыве с российского рынка для ремонта более 1,6 тыс. автомобилей шведской компании Volvo.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы ведомства.

Это автомобили моделей: S60, V60, V60CC, S80, XC60, V70 и XC70, изготовленные в период с 2007 по 2018 год.

Отмечается, что на отзываемые автомобили на заводе-изготовителе были установлены бракованные крепления ремней безопасности передних сидений. В случае аварии это может привести к снижению эффективности функционирования ремней безопасности.

Дилеры Volvo проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

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