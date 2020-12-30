В России рассказали о подключении к интернету соцзначимых объектов

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал о подключении к интернету соцзначимых объектов в 2021 году.
В России рассказали о подключении к интернету соцзначимых объектов
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«В 2021 году интернет планируется провести в социально значимые объекты по всей стране. В настоящее время доступ имеют 60% таких учреждений, в следующем году запланировано подключить ещё 35 тыс. объектов», — рассказал он ТАСС.

Он добавил, что в рамках достижения показателей национальной цели «Цифровая трансформация» к 2030 году доступ к интернету будет обеспечен в 97% домохозяйств России.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о бесплатном доступе к российским социально значимым сайтам.

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