В России рассказали о подключении к интернету соцзначимых объектов

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал о подключении к интернету соцзначимых объектов в 2021 году.

«В 2021 году интернет планируется провести в социально значимые объекты по всей стране. В настоящее время доступ имеют 60% таких учреждений, в следующем году запланировано подключить ещё 35 тыс. объектов», — рассказал он ТАСС.

Он добавил, что в рамках достижения показателей национальной цели «Цифровая трансформация» к 2030 году доступ к интернету будет обеспечен в 97% домохозяйств России.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о бесплатном доступе к российским социально значимым сайтам.