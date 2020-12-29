В Госдуму внесли законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

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Правительство внесло в Госдуму законопроект о бесплатном доступе к российским социально значимым сайтам, следует из базы данных нижней палаты парламента.
В Госдуму внесли законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам
  • РИА Новости

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на обеспечение оказания гражданам услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к интернету «для доступа к социально значимым сайтам», которые включены в соответствующий перечень, без взимания платы.

Авторы инициативы отмечают, что предлагаемые изменения необходимы в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки и режима самоизоляции.

Ранее Минкомсвязь утвердила перечень, включающий 391 социально значимый информационный ресурс.

Российский лидер Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 15 января предложил реализовать проект «Доступный интернет» с бесплатным доступом к социально значимым отечественным сервисам.

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