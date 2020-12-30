Санатории России запустили программу реабилитации после коронавируса
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Об этом информирует ТАСС.
По словам Чернышенко, в этом зимнем сезоне оздоровительный туризм будет одним из основных видов туризма.
Он рассказал, что специальные программы по укреплению иммунитета и реабилитации после коронавируса разработали курорты юга России, туристические центры с горячими источниками на Урале и Камчатке, курорты с радоновыми ваннами на Алтае и оздоровительные санатории Сибири.
Ранее заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Евгения Паршина в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала о методах реабилитации после перенесённого COVID-19.