Санатории России запустили программу реабилитации после коронавируса

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что российские санатории разработали и запустили программы по реабилитации после коронавируса.
Санатории России запустили программу реабилитации после коронавируса
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ТАСС.

По словам Чернышенко, в этом зимнем сезоне оздоровительный туризм будет одним из основных видов туризма.

Он рассказал, что специальные программы по укреплению иммунитета и реабилитации после коронавируса разработали курорты юга России, туристические центры с горячими источниками на Урале и Камчатке, курорты с радоновыми ваннами на Алтае и оздоровительные санатории Сибири.

Ранее заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Евгения Паршина в беседе с сайтом «Аргументы и факты»  рассказала о методах реабилитации после перенесённого COVID-19.

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