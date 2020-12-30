Санатории России запустили программу реабилитации после коронавируса

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что российские санатории разработали и запустили программы по реабилитации после коронавируса.

Об этом информирует ТАСС.

По словам Чернышенко, в этом зимнем сезоне оздоровительный туризм будет одним из основных видов туризма.

Он рассказал, что специальные программы по укреплению иммунитета и реабилитации после коронавируса разработали курорты юга России, туристические центры с горячими источниками на Урале и Камчатке, курорты с радоновыми ваннами на Алтае и оздоровительные санатории Сибири.

Ранее заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Евгения Паршина в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала о методах реабилитации после перенесённого COVID-19.