В Москве рассказали о заявках на субсидии для бизнеса в 2020 году

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала об объёме одобренных заявок на субсидии и гранты для бизнеса в 2020 году.
В Москве рассказали о заявках на субсидии для бизнеса в 2020 году
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«За этот год правительством Москвы одобрено более 3 тыс. заявок на субсидии и гранты. Объём поддержки малого и среднего бизнеса достиг почти 3 млрд рублей», — цитирует её официальный портал мэра и правительства столицы.

Как отметила вице-мэр, система поддержки МСП на протяжении года совершенствовалась: число субсидий и грантов выросло с семи до 14, были расширены возможности для их получения. Кроме того, введена программа льготного кредитования.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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