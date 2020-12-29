В «Деловой России» прокомментировали ситуацию в московском бизнесе в 2020 году

Вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель её московского регионального отделения Денис Назаров прокомментировал ситуацию в столичном бизнесе в 2020 году.

«Московские предприниматели показали высокую степень стрессоустойчивости. Да и полоса препятствий, надеемся, уже практически пройдена. Главное, что осенью нам удалось избежать развития событий по весеннему сценарию — почти полной остановки экономики. Для бизнеса важно продолжать работать, пусть и в ограниченном режиме», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, бизнес уже научился работать в новых условиях.

Как отметил Назаров, меры поддержки от столичного правительства сыграли очень существенную роль.

«Фактически за этот год в Москве появилась новая доверительная культура общения бизнеса и власти, что очень важно для делового климата», — сказал он.

Назаров добавил, что бизнес смотрит в новый год со сдержанным оптимизмом.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.