Мишустин сформировал комиссию для помощи пострадавшим при крушении судна «Онега»

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Российский премьер Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил состав правительственной комиссии, которая займётся оказанием помощи пострадавшим, а также семьям погибших и пропавших без вести при крушении рыболовецкого судна «Онега» 28 декабря в Баренцевом море.
Мишустин сформировал комиссию для помощи пострадавшим при крушении судна «Онега»
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что председателем комиссии назначена вице-премьер Виктория Абрамченко, заместителем — руководитель Росморречфлота Александр Пошивай.

Также в состав комиссии вошли первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, замглавы МВД Михаил Ваничкин, замглавы МЧС Виктор Яцуценко, замминистра финансов Ирина Окладникова, замминистра сельского хозяйства — руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, руководитель Роструда Михаил Иванков, глава Росгидромета Игорь Шумаков, замруководителя Росрыболовства Хасан Лихов, исполняющий обязанности руководителя ФГБУ «Морская спасательная служба» Андрей Хаустов.

Кроме этого, в списке губернаторы Архангельской и Мурманской областей Александр Цыбульский и Андрей Чибис, капитан морского порта Мурманск Эдуард Безукладов.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области объявлен траур по погибшим с рыболовецкого судна «Онега».

Траулер затонул в Баренцевом море утром в понедельник, 28 декабря, на его борту находились 19 человек, были спасены двое.

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