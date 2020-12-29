Школьные аттестаты в России промаркируют QR-кодами
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Согласно документу, код должен будет располагаться на оборотной стороне титула аттестата.
«Белое поле в форме квадрата размером 20 х 20 мм, предназначенное для нанесения в нём машиночитаемой маркировки — двумерного матричного штрихового кода (QR-код)», — говорится в приказе.
В феврале министерство подготовило проект приказа, который предлагал ставить специальный QR-код на школьные аттестаты.
В ведомстве отмечали, что мера позволит усилить защиту аттестатов от подделок.