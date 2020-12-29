Школьные аттестаты в России промаркируют QR-кодами

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Школьные аттестаты в России начнут маркировать QR-кодами, следует из приказа Министерства просвещения, который размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Школьные аттестаты в России промаркируют QR-кодами
  • Pixabay

Согласно документу, код должен будет располагаться на оборотной стороне титула аттестата.

«Белое поле в форме квадрата размером 20 х 20 мм, предназначенное для нанесения в нём машиночитаемой маркировки — двумерного матричного штрихового кода (QR-код)», — говорится в приказе.

В феврале министерство подготовило проект приказа, который предлагал ставить специальный QR-код на школьные аттестаты.

В ведомстве отмечали, что мера позволит усилить защиту аттестатов от подделок.

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