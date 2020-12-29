РПЦ учредила комиссию по расследованию правонарушений священников
- РИА Новости
С соответствующим предложением выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Синод постановил для более тщательного изучения правонарушений со стороны священнослужителей учредить в помощь Святейшему Патриарху, Священному синоду и Высшему общецерковному суду общецерковную дисциплинарную комиссию при Патриархе Московском и всея Руси», — говорится в сообщении на сайте РПЦ.
В сентябре было завершено расследование уголовного дела в отношении священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании и других преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.