РПЦ учредила комиссию по расследованию правонарушений священников

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) в ходе заседания постановил учредить общецерковную дисциплинарную комиссию для расследования совершённых священниками правонарушений.

С соответствующим предложением выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Синод постановил для более тщательного изучения правонарушений со стороны священнослужителей учредить в помощь Святейшему Патриарху, Священному синоду и Высшему общецерковному суду общецерковную дисциплинарную комиссию при Патриархе Московском и всея Руси», — говорится в сообщении на сайте РПЦ.

В сентябре было завершено расследование уголовного дела в отношении священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании и других преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.