РПЦ учредила комиссию по расследованию правонарушений священников

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Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) в ходе заседания постановил учредить общецерковную дисциплинарную комиссию для расследования совершённых священниками правонарушений.
РПЦ учредила комиссию по расследованию правонарушений священников
  • РИА Новости

С соответствующим предложением выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Синод постановил для более тщательного изучения правонарушений со стороны священнослужителей учредить в помощь Святейшему Патриарху, Священному синоду и Высшему общецерковному суду общецерковную дисциплинарную комиссию при Патриархе Московском и всея Руси», — говорится в сообщении на сайте РПЦ.

В сентябре было завершено расследование уголовного дела в отношении священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании и других преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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