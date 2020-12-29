Специалист объяснил, чем опасны не прошедшие фитосанитарный контроль ели

Заместитель главы Калининского района Петербурга Михаил Асташевич объяснил, почему петербуржцы сильно рискуют, покупая ёлки у незаконных уличных торговцев.

В беседе с «Невскими новостями» он рассказал, что в городе возникают стихийные базары, а потому проводятся рейды по прекращению незаконной деятельности.

Замглавы района отметил, что вместе с такой незаконной ёлкой можно принести в дом нежелательных насекомых или подвергнуть опасности своё здоровье.

«Данные ёлки в закупке стоят 250—300 рублей. Нашим жителям их предлагают (по цене. — RT) от 800 до 1500 рублей. Жителей могут подстерегать опасности, если они приобретают ёлки у незаконных торговцев. Это полное отсутствие документов на ель — на нормальное дерево должны быть товарные накладные, чтобы понять, откуда эта ёлка приехала, должны быть документы фитосанитарного контроля, что на ней отсутствуют карантинные насекомые, что она не болеет никакими карантинными заболеваниями. Это даёт гарантию, что дома ель не осыплется сразу, простоит долго все праздники и будет украшать ваш дом», — объяснил Михаил Асташевич.

По сообщениям газеты «Известия», эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору праздничного дерева к Новому году.