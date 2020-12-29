Студента в Псковской области наградили дипломом и знаком «Горячее сердце»

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Студента в Псковской области Ивана Степанова наградили дипломом и знаком фонда «Горячее сердце» за спасение шестилетнего мальчика, упавшего в воду и попавшего в водоворот.
Студента в Псковской области наградили дипломом и знаком «Горячее сердце»
  • © pskov.ru

Как сообщает kp.ru, награду молодому человеку вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Иван вытащил мальчика из воды и оказал ему первую помощь.

«Я и не ожидал, что буду награждён. Тогда я и не задумывался, насколько это может быть опасно. Но и сейчас поступил бы так же», — сказал он.

Ранее трёх подростков из Мурманска наградили в рамках проекта «Горячее сердце» за спасение утопавших.

Проект «Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» проводится Фондом социально-культурных инициатив с 2013 года при поддержке Минпросвещения, Минобрнауки, МЧС, МВД, Минобороны, Россотрудничества, уполномоченного при президенте по правам ребёнка, а также общественных организаций. Он направлен на поощрение детей и молодёжи, совершивших героические поступки, а также тех, кто с достоинством преодолевает сложные жизненные ситуации или реализует социально значимые проекты.

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