Трёх подростков из Мурманска наградили за спасение утопавших

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Трёх подростков из Мурманска наградили в рамках проекта «Горячее сердце» за спасение утопавших.
Трёх подростков из Мурманска наградили за спасение утопавших
  • © СУ СК России по Мурманской области

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на СУ СК России по региону.

На набережной в Мончегорске двое мальчиков увидели, как девочка вышла на льдину и провалилась в воду. Они незамедлительно бросились на помощь.

Ещё один подросток спас женщину, тонувшую в озере в Калининградской области. Он вытащил её на берег.

«Желаем ребятам и дальше оставаться такими же неравнодушными к чужой беде, подавая сверстникам пример своим мужеством», — заявили в ведомстве.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области наградили пятиклассника, спасшего сестру при пожаре.

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