Минюст включил центр «Насилию.нет» в список иноагентов

Короткая ссылка
Министерство юстиции России внесло фонд «Центр по работе с проблемой насилия «Насилию.нет»* в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
Минюст включил центр «Насилию.нет» в список иноагентов
  • © Министерство юстиции Российской Федерации

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что 29 декабря во исполнение требований законодательства России «в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация «Центр по работе с проблемой насилия «Насилию.нет».

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента, собирать пожертвования на организационные нужды.

* «Центр по работе с проблемой насилия «Насилию.нет» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 29.12.2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить