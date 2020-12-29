Минюст включил центр «Насилию.нет» в список иноагентов

Министерство юстиции России внесло фонд «Центр по работе с проблемой насилия «Насилию.нет»* в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что 29 декабря во исполнение требований законодательства России «в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация «Центр по работе с проблемой насилия «Насилию.нет».

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента, собирать пожертвования на организационные нужды.

* «Центр по работе с проблемой насилия «Насилию.нет» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 29.12.2020.