Роспотребнадзор сообщил о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве

В московском управлении Роспотребнадзора рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в столице.

«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на 52-й неделе 2020 года (с 21 по 27 декабря) соответствует сезону года, в городе по сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости среди всех групп населения», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что «показатель заболеваемости по совокупному населению и во всех возрастных группах детей ниже эпидемического порога, среди взрослого населения — выше».

25 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что «58% совокупного населения Российской Федерации привито против гриппа».

В ноябре главный врач московской поликлиники №2 Наталья Шиндряева в беседе с kp.ru дала рекомендации по профилактике гриппа и других респираторных заболеваний.