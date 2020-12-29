В Москве рассказали о модернизации цифровой платформы МИК

Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что цифровую платформу Московского инновационного кластера (МИК) модернизировали для удобства пользователей. В настоящее время ей пользуются свыше 19 тыс. столичных и региональных организаций.

Об этом сообщает НСН.

Сергунина отметила, что разработчики упростили навигацию по порталу и создали продвинутую систему рекомендаций полезных сервисов.

Создатели платформы обновили контент разделов «Меры поддержки», «Сервисы», «Программы развития», «Московский акселератор» и «Мероприятия», а также добавили новый раздел «COVID-19», призванный познакомить предпринимателей с мерами поддержки малого и среднего бизнеса в период действия ограничительных мер.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», в Москве рассказали о работе сервиса «Интерактивный помощник».