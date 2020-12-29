Хуснуллин сообщил о ходе обеспечения Крыма водой

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о ходе обеспечения Крыма и Севастополя водой.

Он сообщил, что «по Севастополю можно сказать, что проблема практически закрыта».

«Сейчас доработаем там, сделаем определённый запас гарантированно, чтобы в принципе у Севастополя не было проблем с водой. По Крыму ситуация несколько сложнее, мы занимаемся сейчас поиском дополнительных источников, разбуриваем существующие запасы водохранилища, бурим скважины», — рассказал Хуснуллин.

Он заявил, что работы по поиску воды ведутся в круглосуточном режиме. Хуснуллин выразил надежду, что все меры, прописанные в программе, призванной обеспечить Крым и Севастополь водой, будут выполнены.

«Я убеждён, что мы в Крыму вопрос с водой решим», — добавил вице-премьер.

Ранее Хуснуллин заявил, что опреснительные установки в Крыму будут размещены, если на полуострове не хватит запасов воды.