В Самаре заготовили плазму с антителами к COVID-19 для лечения больных

Короткая ссылка
На Самарской областной станции переливания крови подготовили 142 дозы плазмы с антителами к коронавирусной инфекции для дальнейшего использования в лечении пациентов с COVID-19.

«Мы заготовили 142 дозы. 30 уже выдали в лечебные учреждения области. В наличии есть расходный материал для заготовки ещё 48 доз, и в январе мы будем готовы продолжить эту работу», — рассказал kp.ru директор станции Сергей Кузнецов.

По его словам, в настоящее время объёма подготовленных доз плазмы достаточно для выполнения всех поступающих заявок.

Директор станции переливания крови также напомнил, что потребность пациента в лечении с помощью плазмы крови переболевшего коронавирусом определяет лечащий врач.

Ранее сообщалось, что в Москве с весны донорами плазмы с антителами к COVID-19 стали 8825 человек.

10 декабря телеканал «360» сообщал, что около 400 жителей Московской области стали донорами плазмы крови с антителами к коронавирусу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить