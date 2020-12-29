В Самаре заготовили плазму с антителами к COVID-19 для лечения больных

На Самарской областной станции переливания крови подготовили 142 дозы плазмы с антителами к коронавирусной инфекции для дальнейшего использования в лечении пациентов с COVID-19.

«Мы заготовили 142 дозы. 30 уже выдали в лечебные учреждения области. В наличии есть расходный материал для заготовки ещё 48 доз, и в январе мы будем готовы продолжить эту работу», — рассказал kp.ru директор станции Сергей Кузнецов.

По его словам, в настоящее время объёма подготовленных доз плазмы достаточно для выполнения всех поступающих заявок.

Директор станции переливания крови также напомнил, что потребность пациента в лечении с помощью плазмы крови переболевшего коронавирусом определяет лечащий врач.

Ранее сообщалось, что в Москве с весны донорами плазмы с антителами к COVID-19 стали 8825 человек.

10 декабря телеканал «360» сообщал, что около 400 жителей Московской области стали донорами плазмы крови с антителами к коронавирусу.