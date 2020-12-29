В Кировской области возросло число тяжёлых пациентов с коронавирусом

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В Кировской области наблюдается увеличение числа пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии, сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
В Кировской области возросло число тяжёлых пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

По данным на 29 декабря, в регионе от коронавируса лечится 17 151 пациент.

При этом 3308 пациентов находятся в больницах, у 3084 из них осложнения в виде пневмонии.

Число пациентов в тяжёлом состоянии в отделениях реанимации и интенсивной терапии за сутки возросло на два — до 120.

Количество заболевших, находящихся на ИВЛ, за сутки увеличилось на четыре — до 18 человек.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал Псковскую, Кировскую и Тамбовскую области, Калмыкию и Ненецкий автономный округ в числе регионов с положительной динамикой по коронавирусу.

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