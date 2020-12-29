Пропавшие в Баренцевом море моряки могут быть на борту затонувшего судна

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Все 17 моряков, пропавшие в Баренцевом море, могут быть на борту затонувшего судна.
Пропавшие в Баренцевом море моряки могут быть на борту затонувшего судна
  • © РИА Новости / МЧС РФ

Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, судно может находиться на глубине 130 м.

Отмечается, что на место крушения траулера планируется отправить из Мурманска глубоководный подводный аппарат, который способен работать на глубинах до 350 м.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области объявлен траур по погибшим с рыболовецкого судна «Онега».

Траулер затонул в Баренцевом море утром в понедельник, 28 декабря, на его борту находились 19 человек, были спасены двое.

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