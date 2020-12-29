В МЧС Калининградской области для поиска людей начали использовать беспилотники

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В МЧС Калининградской области начали использовать беспилотники для поиска людей, контроля ледовой обстановки и уровня воды в реках, а также анализа ситуации с очагами пожаров.
В МЧС Калининградской области для поиска людей начали использовать беспилотники
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал НТВ, операторы беспилотников прошли специальное обучение в Москве и продолжают посещать еженедельные тренировки.

Старший инженер группы роботизированной техники и беспилотных летательных аппаратов Николай Александров отмечает, что установленные на беспилотниках камеры тепловизора и ночного видения помогают в поиске очагов пожаров, а также пропавших людей в ночное время суток.

В октябре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что к 2030 году подразделения МЧС планируется оснастить новейшими образцами пожарной и спасательной техники.

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