Беглов утвердил регламент работы оперштаба по борьбе с COVID-19 в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил регламент работы оперативного штаба по мониторингу и борьбе с коронавирусом в городе во время новогодних праздников.

Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

Губернатор утвердил состав штаба и его полномочия. В расписание включили период с 28 декабря по 15 января.

В состав оперштаба вошли члены городского Комитета по здравоохранению, правительства, сотрудники правоохранительных органов города и Ленинградской области. В случае необходимости они будут координировать работу медиков скорой помощи, пунктов вакцинации от коронавируса и других экстренных служб.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.