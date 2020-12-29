Беглов утвердил регламент работы оперштаба по борьбе с COVID-19 в Петербурге

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил регламент работы оперативного штаба по мониторингу и борьбе с коронавирусом в городе во время новогодних праздников.
Беглов утвердил регламент работы оперштаба по борьбе с COVID-19 в Петербурге
  • © пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

Губернатор утвердил состав штаба и его полномочия. В расписание включили период с 28 декабря по 15 января.

В состав оперштаба вошли члены городского Комитета по здравоохранению, правительства, сотрудники правоохранительных органов города и Ленинградской области. В случае необходимости они будут координировать работу медиков скорой помощи, пунктов вакцинации от коронавируса и других экстренных служб.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.

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