Беглов утвердил регламент работы оперштаба по борьбе с COVID-19 в Петербурге
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Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».
Губернатор утвердил состав штаба и его полномочия. В расписание включили период с 28 декабря по 15 января.
В состав оперштаба вошли члены городского Комитета по здравоохранению, правительства, сотрудники правоохранительных органов города и Ленинградской области. В случае необходимости они будут координировать работу медиков скорой помощи, пунктов вакцинации от коронавируса и других экстренных служб.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.