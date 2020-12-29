Мать выжившего моряка с «Онеги» прокомментировала крушение судна

Мать выжившего после крушения судна «Онега» моряка Руслана Катюхина рассказала о своих переживаниях.

Как сообщает Life.ru, Любовь Ивановна Катюхина работает продавцом в посёлке Арканцев Ростовской области. О происшествии она узнала из СМИ и в глубине души до последнего надеялась, что сын жив.

«Эти эмоции никому не пересказать и не испытать. Чувство паники, чувство страха, когда корабль сына утонул. Представляешь, как будто сам находишься на этом месте. Радость в душе. Представьте, сколько не найдено, как их матерям, какое переживание — где он? В воде… Какое переживание. Я соболезную этим матерям», — поделилась женщина.

Андрей Заика, председатель рыболовецкого колхоза им. М.И. Калинина, которому принадлежит судно «Онега», в беседе с Nation News также прокомментировал ситуацию.

Ранее стало известно, что в Мурманской области объявлен траур по погибшим с рыболовецкого судна «Онега», которое затонуло накануне в Баренцевом море.