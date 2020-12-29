Глава Калужской области рассказал о приглашении Илона Маска в Калугу

Основателю компании SpaceX Илону Маску есть что посмотреть в Калуге, считает губернатор Калужской области Владислав Шапша. Летом глава региона пригласил американского предпринимателя посетить Музей истории космонавтики имени Циолковского.

«Я думаю, любому человеку, который интересуется полётами в космос, тем более Илону Маску, будет интересно в Калуге. У нас есть масса предприятий, которые этим занимаются, учёные, которые достигли серьёзных результатов на этих направлениях», — сказал Шапша РИА Новости.

Он добавил, что Калуга «с учётом её опыта и возраста» может представить разные стороны своей жизни в любой сфере — от космоса до туризма.

«Уверен, нам есть что показать и о чём поговорить», — добавил губернатор.

В июле Шапша пригласил Маска посетить Музей истории космонавтики имени Циолковского. Он напомнил, что американец «постоянно цитирует» Константина Циолковского, поэтому, «скорее всего, будет заинтересован» в посещении музея.

Также Маск сообщил, что пообщался с семьёй академика Сергея Павловича Королёва. Он назвал Королёва «одним из самых лучших».