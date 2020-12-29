Омбудсмен выехала на место задержания бывшего схиигумена Сергия

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выехала в Среднеуральский монастырь, где задержали бывшего схиигумена Сергия.

Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь омбудсмена Виктор Вахрушев.

«Да, она уже должна быть там. Она была на связи, в курсе ситуации. В первую очередь её интересует ситуация с детьми. Жалобы были, что они замерзают», — сказал он.

По его словам, омбудсмен планирует побеседовать с живущими в монастыре детьми, а также выяснить условия их проживания там.

Ранее адвокат отлучённого от церкви схимонаха Сергия (Романова) Светлана Герасимова сообщила, что следователи предъявили ему обвинение по трём статьям УК России: о склонении к самоубийству, самоуправству и об оскорблении религиозных чувств. По её словам, мужчина был задержан и конвоирован в Москву.