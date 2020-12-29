Омбудсмен выехала на место задержания бывшего схиигумена Сергия

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выехала в Среднеуральский монастырь, где задержали бывшего схиигумена Сергия.
Омбудсмен выехала на место задержания бывшего схиигумена Сергия
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь омбудсмена Виктор Вахрушев.

«Да, она уже должна быть там. Она была на связи, в курсе ситуации. В первую очередь её интересует ситуация с детьми. Жалобы были, что они замерзают», — сказал он.

По его словам, омбудсмен планирует побеседовать с живущими в монастыре детьми, а также выяснить условия их проживания там.

Ранее адвокат отлучённого от церкви схимонаха Сергия (Романова) Светлана Герасимова сообщила, что следователи предъявили ему обвинение по трём статьям УК России: о склонении к самоубийству, самоуправству и об оскорблении религиозных чувств. По её словам, мужчина был задержан и конвоирован в Москву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить