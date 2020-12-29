В Приморье обсудили организацию праздничных мероприятий

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов и профильных ведомств организовать проведение культурных и спортивных мероприятий в регионе.

Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Глава региона поручил главам городов и районов вместе с Минкультуры и Минспортом Приморского края продумать интересные программы на свежем воздухе для населения на все праздничные дни.

«Большинство людей никуда не уезжают, остаются дома. Необходимо организовать увлекательные культурные, спортивные мероприятия для всех возрастов во все дни каникул», — подчеркнул глава Приморья.

По словам Кожемяко, одна из главных задач власти — обеспечить выполнение на территориях санитарных требований в период праздников.

По сообщениям «Москвы 24», на улицах столицы разместили более 1,5 тыс. праздничных плакатов с поздравлениями с Новым годом и Рождеством.