Эксперт прокомментировал дистанционное обучение

Председатель организации «Родительский комитет» Михаил Богданов предложил отменить удалёнку и вернуть полноценные уроки в школы.

В эфире радиостанции «Комсомольская правда» Богданов заявил, что в настоящее время у школьников наблюдается колоссальное отставание от привычного темпа освоения информации.

«Отставание есть, и его отмечают не только родители, но и учителя. Дети не могут работать в режиме дистанта без спецподготовки, без особой программы», — высказался он.

Богданов обратил внимание на то, что фактически родители выполняли функции учителей, помогая детям учиться.

«Никакой дистант не даёт детям нормально учиться. У нас 10—15% детей способны самостоятельно получать образование», — подытожил он.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.