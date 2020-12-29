Россия и США провели совместную операцию по борьбе с наркотрафиком

Короткая ссылка
ФСБ России и Минюст США провели совместную операцию по пресечению контрабанды наркотиков из Южной Америки в Европу.
Россия и США провели совместную операцию по борьбе с наркотрафиком
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую спецслужбу.

В рамках операции в России было изъято 330 кг кокаина, в том числе 295 кг в тайнике в Подмосковье.

«На заключительном этапе операции, несмотря на применение наркодельцами повышенных мер конспирации и различных ухищрений, в ноябре 2020 года на территории Московской области выявлен тайник, в ходе осмотра которого обнаружено не менее 295 кг названного наркотика», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что сотрудники спецслужбы успешно пресекли деятельность участников трансграничной наркогруппировки. По факту преступлений были возбуждены уголовные дела.

В ФСБ добавили, что предполагаемый доход преступников от реализации данных объёмов наркотиков мог составить 1 млрд рублей.

Ранее сотрудники УФСБ по Саратовской области пресекли деятельность группировки, занимающейся незаконным производством синтетических наркотиков в нарколаборатории в Энгельсском районе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить