Россия и США провели совместную операцию по борьбе с наркотрафиком

ФСБ России и Минюст США провели совместную операцию по пресечению контрабанды наркотиков из Южной Америки в Европу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую спецслужбу.

В рамках операции в России было изъято 330 кг кокаина, в том числе 295 кг в тайнике в Подмосковье.

«На заключительном этапе операции, несмотря на применение наркодельцами повышенных мер конспирации и различных ухищрений, в ноябре 2020 года на территории Московской области выявлен тайник, в ходе осмотра которого обнаружено не менее 295 кг названного наркотика», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что сотрудники спецслужбы успешно пресекли деятельность участников трансграничной наркогруппировки. По факту преступлений были возбуждены уголовные дела.

В ФСБ добавили, что предполагаемый доход преступников от реализации данных объёмов наркотиков мог составить 1 млрд рублей.

Ранее сотрудники УФСБ по Саратовской области пресекли деятельность группировки, занимающейся незаконным производством синтетических наркотиков в нарколаборатории в Энгельсском районе.