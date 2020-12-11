ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Саратовской области

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Сотрудники УФСБ по Саратовской области пресекли деятельность группировки, занимающейся незаконным производством синтетических наркотиков в нарколаборатории в Энгельсском районе.
ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Саратовской области
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба регионального управления ФСБ.

«Выявлена и прекращена деятельность незаконной лаборатории в Энгельсском районе Саратовской области по производству наркотического средства мефедрон», — цитирует сообщение РИА Новости.

В ходе обыска было изъято более 4 кг наркотиков, химические реактивы и прекурсоры, а также лабораторное оборудование. 

«Принимаются меры по установлению имущества фигурантов уголовного дела, выявлению и документированию действий по легализации преступных доходов, полученных в результате незаконной наркоторговли», — заявили в спецслужбе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство наркотических средств в особо крупном размере».

В октябре ФСБ ликвидировала в Подмосковье подпольную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков.

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