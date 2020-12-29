СК возбудил дело по факту гибели людей при пожаре в Новосибирске

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Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью четырёх человек, трое из которых дети, в результате пожара в Новосибирске.
СК возбудил дело по факту гибели людей при пожаре в Новосибирске
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте регионального отделения СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, во время тушения пожарными были обнаружены тела четырёх человек — женщины, а также трёх детей в возрасте семи, трёх и полутора лет.

Уточняется, что в настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Новосибирске.

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