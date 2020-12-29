Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Новосибирске

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Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Новосибирске, трое из них — дети, сообщили в областном управлении МЧС.
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Новосибирске
  • © ГУ МЧС России по Новосибирской области

Возгорание произошло в восьмиквартирном доме на улице Декабристов.

«Работу по ликвидации пожара осложняла высокая температура, сильная задымлённость и большой слой снега на кровле деревянного дома... При разборе сгоревших конструкций обнаружены четыре человека без признаков жизни, предположительно, трое из них — дети», — сообщили в ведомстве.

28 декабря в Иркутске в административном здании произошло возгорание, площадь которого составила 2 тыс. кв. м. 

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