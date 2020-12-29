Получившие плацебо испытывающие «Спутник V» смогут вакцинироваться

Россияне, которые во время пострегистрационных исследований препарата от коронавируса «Спутник V» получили плацебо, смогут вакцинироваться, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Как пишет РИА Новости, ранее в Минздраве рассказали, что пока не планируют раскрывать данные участников пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V», в том числе информацию о том, кто получил вакцину, а кто — плацебо.

«Конечно. Они будут иметь такую возможность», — сказала Голикова, отвечая на вопрос, смогут ли вакцинироваться люди, получившие плацебо.

23 декабря директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что добровольцам по разрешению Минздрава больше не будут вводить плацебо, поскольку препарат доказал свою безопасность.